Lindelof al Manchester Utd: Mourinho anticipa Inter e Milan

20 dicembre 2016

"Lindelof a caminho do Man. United" ("Lindelof verso il Manchester United"). Così il titolo di apertira del quotidiano sportivo portoghese A Bola è dedicato al futuro del difensore svedese del Benfica, a lungo nel mirino dei diverse squadre italiane, Inter e Milan su tutte. Ma, scrivono in Portogallo, la trattativa coi Red Devils è in fase avanzata: Mourinho ha deciso di spingere su Lindelof e il club è pronto a investire 45 mln di euro.