Lazio, giallo De Vrij: il rinnovo non c'è ancora, l'Inter è pronta

24 gennaio 2018

Il rinnovo di Stefan De Vrij con la Lazio si tinge di giallo . Dopo le parole del ds Igli Tare alla nostra trasmissione "4-4-2 l'originale" ("La firma arriverà, il suo cuore batte per noi" ), erano stati fatti ulteriori passi avanti. L'accordo per la firma su un contratto con scadenza 30 giugno 2020, e con clausola rescisisoria fissata a 25 milioni , sembrava questione di ore. Eppure... qualcosa si è inceppato. La firma dell'olandese sul contratto non è ancora arrivata e il dall'inizio di febbraio il 25enne difensore centrale sarà libero di legarsi a un altro club.

La storia è nota: De Vrij è arrivato a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto e davanti al suo portone vi sono sempre stati grandi club pronti a contenderselo. La Lazio, di conseguenza, si muove sui carboni ardenti da diversi mesi. Eppure, l'intesa con l'olandese sembrava cosa fatta: rinnovo di due anni con clausola. Sottotitolo dell'accordo: rinnovo e cessione a 25 milioni. E tutti soddisfatti. Ma qualcosa si è inceppato e i grandi club sono pronti a farsi avanti già nelle prossime ore in attesa che si arrivi alla fatidica data del 1 febbraio, quando il difensore potrà legarsi a qualunque altro club. L'Inter è sempre lì, pronta a sferrare l'attacco decisivo, ma all'olandese è interessato anche il Barcellona. Un'eventuale asta per l'ingaggio vedrebbe i blaugrana nettamente favoriti.



La Lazio, intanto, se da un lato rischia un pesante autogol sul fronte economico per De Vrij, dall'altro si gode Sergej Milinkovic Savic, l'uomo destinato a far realizzare a Claudio Lotito un enorme guadagno. La sua quotazione balla ormai sulle tre cifre (da 100 milioni di euro in su, per intenderci) e mezza Premier League lo segue settimanalmente. In Italia lo segue da vicino la Juventus, ma sono Manchester United, Chelsea ed Arsenal i club favoriti nella corsa al 22enne serbo.