Lautaro Martinez all'Inter, le cifre: al Racing 22 milioni+bonus, clausola da 111 L'attaccante parla per la prima volta del suo passaggio in nerazzurro: "Passo importantissimo per la mia carriera"

22 marzo 2018

Nuovi dettagli sul passaggio di Lautaro Martinez all'Inter. A snocciolarli i diretti interessati, con in testa il presidente del Racing: "Pensate, l'Atletico ce lo voleva portar via per 12 milioni, per fortuna siamo riusciti a strappare una cifra più alta. I numeri dell'operazione sono noti: senza tasse, sono 22 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Insomma, un affare da 25 milioni di euro", ha detto Victor Blanco a Radio Continental.

Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni e fanno da eco a quelle dello stesso presidente e dell'agente del giocatore, che aveva spiegato come mancassero solo le visite mediche e la presentazione a coronare un affare al quale sono già state poste le firme sui pre-contratti.



Negli ultimi giorni, a dire il vero, il presidente del Racing ha mostrato un po' di rammarico, perché dopo la bassa offerta dell'Atletico, rifiutata, e quella dell'Inter, accettata, era arrivata quella altissima (50-55 milioni) del Borussia Dortmund. Ma l'accordo con i nerazzurri era già stato raggiunto: "Noi non volevamo vendere Lautaro Martinez, abbiamo parlato tante volte con il suo agente. Eravamo convinti valesse più di 20 milioni".

MARTINEZ: "PASSO IMPORTANTE PER LA MIA CARRIERA" Per la prima volta anche Martinez ha parlato del suo futuro in nerazzurro. Lo ha fatto del ritiro dell'Argentina, che sfiderà anche l'Italia in amichevole: "Sono contentissimo di questa scelta, è un passaggio molto importante per la mia carriera. Con l'Inter è praticamente tutto chiuso per giugno, mancano solo i dettagli come le visite mediche". Poi svela un aneddoto: "Javier Zanetti mi ha chiamato tante volte per convincermi. Quello che mi ha motivato è l'idea dell'Inter".

CLAUSOLA RECORD DA 111 MILIONI L'Inter quindi garantirà al Racing il 10% sulla futura rivendita. Inoltre blinderà l'attaccante con una super clausola da 111 milioni di euro, in pratica la stessa di Icardi.



ZANETTI: "LAUTARO È FENOMENALE" E Zanetti ha replicato su Tyc Sports: "Lautaro è fenomenale. Lui e Icardi sono grandi attaccanti e sono complementari. Icardi a 25 anni ha fatto più di 100 gol in Serie A, non è facile. Sampaoli ha tutto il tempo per lavorare e fare un grande Mondiale con l’Argentina. Per la storia di questa Nazionale, siamo tra i favoriti".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X