L'Inter vuole Schick: Suning può pagare i 25 milioni della clausola

16 marzo 2017

Prelevato l'estate scorsa dallo Sparta Praga, Schick si è progressivamente guadagnato la fiducia di Giampaolo e, anche se spesso parte dalla panchina (è capitato 17 volte su 22 presenze totali), è già arrivato a quota nove gol in stagione (sette in campionato) grazie a un talento poco comune che si abbina a un fisico importante (187 cm). L'Inter, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe così pagare i 25 milioni di euro della clausola (Ausilio è convinto, manca l'ok di Suning) e magari scegliere di lasciare il giocatore in prestito alla Sampdoria per un altro anno, in modo che possa completare la crescita senza troppe pressioni.



Nel frattempo i nerazzurri stanno valutando con estrema attenzione alcuni gioielli del Monaco, che ieri con una rimonta da urlo ha eliminato il Manchester City. Come riferito dal Corriere dello Sport, alcuni osservatori del club interista ieri sera erano allo stadio Louis II per assistere al ritorno degli ottavi di Champions e relazioni molto positive sono arrivate per Bakayoko e Mbappé, autori tra l'altro di due dei tre gol con cui i francesi hanno vinto 3-1. Il primo, classe 1994, è un centrocampista centrale dotato di grande fisicità mentre l'altro, classe 1998, in patria è considerato il nuovo Thierry Henry sia per i colpi, sia per il modo di stare in campo. Nel mirino dell'Inter c'è anche Bernardo Silva, ma arrivare al portoghese sarà un po' più complicato: sull'ex Benfica ci sono da tempo i più ricchi club d'Europa.