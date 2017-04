L'Inter vuole evitare un nuovo affaire-Dybala e spinge per Schick

27 aprile 2017

Una foto in piazza Duomo. Una camminata di piacere, shopping nella Milano della moda. Nulla a che fare con il mercato calcistico, con le mire dell'Inter, con le avances di Piero Ausilio. Così assicura l'interessato, l'attaccante del momento, Patrik Schick: 10 gol in campionato, 3 assist, tanti applausi e tante chiamate da parte delle big italiane ma non solo. La Samp lo ha scoperto, la Samp vorrebbe ora capitalizzare e alzare quella clausola fissata a 25 milioni che viste le prestazioni del ragazzo pare oggi quanto mai bassa.



Almeno 40, questa la quota cui mira il patron Ferrero: ma il procuratore del boemo, Pavel Paska, nicchia, non è disponibile ora a rivedere la cifra. E l'Inter è in pole, si diceva. Sì, perché i nerazzurri si sono mossi prima di tutti, anzitempo. Disposti ad acquistare il giocatore e lasciarlo magari in prestito un altro anno a Genova. Un investimento, per battere la concorrenza ed evitare un altro affaire-Dybala, una chance sfumata, un campioncino opzionato da giovanissimo in Argentina, non preso - perchè!?!- quando ancora era possibile farlo senza svenarsi e poi visto involarsi alla Juve nel momento in cui quella promessa era diventata - a Palermo - una conferma.



Anticipare la Juve, dunque. Che ufficialmente resta defilata ma che in realtà ha già sondato il terreno e nei prossimi giorni dovrebbe-potrebbe incontrare l'agente. Bianconeri attivi, esattamente come il Napoli. Insomma, una corsa a tre, in Italia. Ma con l'occhio lungo dell'Europa che conta ugualmente puntato su Marassi. Perché Schick piace, costa relativamente poco (se non si alza la clausola) e può scegliere il suo futuro. Che, dovunque sarà, pare con assoluta certezza roseo.