L'Inter stringe per Candreva

21 marzo 2016

Tutto per Antonio Candreva . Come riporta FcInterNews, l'esterno della Lazio sarà infatti uno dei principali obiettivi del mercato dell'Inter che, preso atto della volontà del giocatore di lasciare il club biancoceleste a fine stagione, è pronta a sedersi attorno a un tavolo con Claudio Lotito per cercare di intavolare una trattativa. Al momento il numero uno della Lazio chiede per il suo giocatore la bellezza di 30 milioni di euro , ma i nerazzurri sono convinti di poter abbattere il costo del cartellino inserendo nell'affare una contropartita tecnica .

In questo senso potrebbe essere importante Andrea Ranocchia, di rientro a giugno dal prestito alla Samp e comunque destinato a lasciare l'Inter. Il centrale blucerchiato potrebbe far molto comodo alla Lazio, da un paio di stagioni alle prese con qualche problema in difesa, anche se il probabile addio di Pioli toglie un interlocutore importante dalla trattativa. Per non parlare delle pretendenti a Candreva, inseguito ad esempio anche dal Milan.

Nel frattempo, da Roma, potrebbe prendere la strada che porta a Milano anche Walter Sabatini. L'ormai ex ds giallorosso è stato accostato ai nerazzurri da alcuni quotidiani della Capitale.