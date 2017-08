L'Inter sonda Aurier: incontro con l'agente

10 agosto 2017

Dopo il retweet di mercoledì col quale Serge Aurier aveva sponsorizzato il passaggio di Dalbert all'Inter, ecco un altro indizio del fatto che i nerazzurri siano forti sul terzino ivoriano del Psg. Come rivelato da Sky Sport un paio di giorni fa c'è stato un incontro a Milano tra i dirigenti del club milanese e Ali Barat, nuovo agente del calciatore . È stata una riunione esplorativa, per capire se ci fossero margini d'accordo con il giocatore. Con il Psg il discorso non è ancora stato intavolato, fermo restando che ai parigini potrebbe sempre interessare Joao Mario.

Ci sono diversi punti interrogativi sulla possibile trattativa. Detto che il gradimento del giocatore per la destinazione milanese sembra essere stato certificato dalla sua attività sui social network, ecco che dall'Inghilterra sono arrivate notizie diametralmente opposte. Secondo il The Sun, infatti, l'ivoriano avrebbe già raggiunto un accordo per un contratto quinquennale con il Manchester United. Sia Mourinho che Conte, infatti, sono da tempo sul giocatore. Secondo i tabloid, la corsa sarebbe stata vinta dallo United, che però non ha ancora raggiunto un accordo col Psg.



Il mercato dei parigini, infatti, è votato tutto alla campagna acquisti faraonica, con le energie spese nel tentativo di acquistare Mbappé. L'Inter ha però una carta eventuale da giocare nella trattativa col Psg: a Emery piace Joao Mario, il cui cartellino è ovviamente più alto di quello di Aurier. Le questioni, quindi, potrebbero essere affrontate separatamente.