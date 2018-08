L'Inter sogna Modric: già avviati i contatti

31/07/2018

Luka Modric : è il croato il sogno di mercato dell' Inter. I nerazzurri hanno già un'intesa con il Bayern per il ritorno in Italia di Vidal (22 milioni di euro il costo dell'operazione, prestito oneroso con diritto di riscatto) ma prima di chiudere con il cileno vogliono tentare il clamoroso colpo. Già avviati i contatti con l'entourage di Modric, che da parte sua non avrebbe escluso l'addio al Real Madrid per iniziare una nuova avventura.

La strada è difficile, difficilissima. Ma l'Inter ci prova, perché stiamo parlando di un vice campione del mondo, di un giocatore dalle doti eccezionali, in grado di far fare il salto di qualità al centrocampo. Modric, che compirà 33 anni il prossimo 9 settembre, è la pazza idea del mercato nerazzurro. Il suo contratto con il Real Madrid scade nel 2020. Dopo aver perso Cristiano Ronaldo, Florentino Perez non lascerà andare facilmente un altro gioiello. In ogni caso Ausilio e i dirigenti dell'Inter proveranno a far leva sulla volontà del giocatore, che non ha respinto il corteggiamento e anzi avrebbe dato la sua disponibilità, come riferisce Sky. Senza dimenticare che in nerazzurro Modric troverebbe un pezzo della sua Croazia: Brozovic, Perisic e l'ultimo arrivato Vrsaljko.