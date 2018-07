L'Inter sempre più argentina: ritorno di fiamma per Di Maria

13/07/2018

L'Inter di Icardi e Lautaro Martinez potrebbe presto accogliere un altro argentino: Angel Di Maria. Dopo le prime voci rimbalzate dalla Francia, direttamente da Parigi, in serata l'indiscrezione è stata raccolta e rilanciata in Argentina, da FoxSports, che si è spinta oltre, parlando di contatti già ben avviati tra il club nerazzurro e il Psg. Per l'emittente sudamericana il Fideo, con l’arrivo del tecnico Thomas Tuchel sulla panchina dei parigini, sarebbe stato autorizzato a trovare un'altra destinazione e l'Inter è il club che avrebbe raccolto le sue preferenze. In lizza c'è anche l’Atletico Madrid ma il centrocampista argentino preferirebbe l'Italia, anche per la possibilità di poter giocare al fianco di Icardi e Lautaro Martinez.