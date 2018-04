L'Inter pensa a Berardi, sgambetto alla Juve

16 marzo 2016

Il futuro di Domenico Berardi alla Juventus non è così scontato: i bianconeri hanno 25 milioni di dubbi e anche l'attaccante del Sassuolo non è così sicuro di voler accettare il trasferimento a Torino dove difficilmente troverebbe un posto da titolare. Il futuro del bomber sta diventando un vero intrigo perché, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche l'Inter. Dopo il Milan, anche i nerazzurri hanno messo gli occhi sul 21enne.

E' indubbiamente vero che la Juve parte da un posizione di vantaggio grazie all'accordo stipulato l'estate scorsa con i neroverdi: prezzo già fissato a 25 milioni di euro. L'Inter, però, può giocare due jolly importanti: Mancini gli garantirebbe un posto da titolare nell'attacco sulla corsia destra, cosa molto difficile per Allegri e bisogna ricordare che il bomber calabrese è un grande tifoso nerazzurro, come anticipato a dicembre. A questo punto la volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva. Molto dipenderà anche dal piazzamento dell'Inter in campionato: con la qualificazione per la Champions League un investimento così importante sarebbe più facile per Thohir. Intanto il Sassuolo aspetta e spera di trattenerlo per un altro anno.