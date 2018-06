L'Inter non si ferma più: sondaggio per Suso

21/06/2018

La questione è dunque sul tavolo, comunque poi vada a finire. Di certo se ne parla e se ne parlerà, perché l'operazione, anche se non piacerà ai milanisti, è utile per entrambi. L'Inter cerca un esterno d'attacco con più gol nei piedi di Candreva e ha individuato in Suso l'uomo giusto per fare il salto di qualità in questo senso. Il Milan, in attesa di capire cosa accadrà a livello societario e se subentrerà effettivamente un nuovo proprietario, ha un'esigenza quasi vitale di dare una botta in entrata alle sue finanze. Sperava probabilmente di risolvere il problema con Donnarumma o forse sa semplicemente che la cessione di Gigio non sarebbe sufficiente. Per questo, pur non mettendo nessuno dei suoi giocatori più importanti ufficialmente sul mercato, è disposto ad ascoltare offerte per chiunque. Suso compreso.



Lo spagnolo è un giocatore molto apprezzato - e non potrebbe essere diversamente - da Rino Gattuso che, però, sarebbe altrettanti felice di mettere a posto il centrocampo con Brozovic. La parte finale della stagione del croato all'Inter ha rilanciato notevolmente le sue quotazioni e attirato di conseguenza l'attenzione di diversi club. Brozo, messo nelle condizioni di rendere al meglio - abbassato sulla linea dei centrocampisti e non più a ridosso delle punte - non ha perso la sua capacità di arrivare facilmente al tiro ma ha aggiunto a questa dote una evidente qualità nel palleggio e più in generale nella costruzione del gioco. E dato che il Milan da quelle parti qualche problema lo ha avuto, ecco che la risposta di Fassone e Mirabelli all'Inter - per Suso vogliamo Brozovic e 20 milioni - diventa logica.



Resta da capire quale sia la valutazione che l'Inter fa di Suso. Lo spagnolo ha una clausola, valida solo per l'estero, di 38 milioni. La soluzione Candreva più 15 è quindi considerata a casa Milan un po' al ribasso. La controproposta rossonera, al contrario, va leggermente al di sopra della quotazione-clausola. Vedremo. Vedremo anche cosa pensa Suso di questo possibile trasferimento. L'ultima volta lo spagnolo ha detto no e spinto, poi ottenendolo, per il rinnovo. Questa volta, però, tutto potrebbe cambiare.