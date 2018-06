L'Inter mette la freccia a destra: Malcom. E Rafinha si (ri)avvicina a Spalletti

5 giugno 2018

L'Inter vuole colorarsi di verdeoro . E, di conseguenza, arricchirsi di talento in avanti. Piero Ausilio sta lavorando per questo: migliorare la qualità della rosa di Spalletti. Dopo i primi tre colpi (Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah) ecco che gli sforzi del ds nerazzurro si stanno concentrando sulla trequarti. L'obiettivo di riportare in nerazzurro Rafinha è più vicino (il Barcellona ha aperto all'ipotesi di nuovo prestito), mentre con il Bordeaux si è aperta una trattativa per l'esterno offensivo Malcom .

Secondo quanto rivelato da Sky Sport e confermato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nella serata di ieri a Milano c'è stato un vertice di mercato fra Inter, Bordeaux (presente il presidente dei francesi, ndr) e gli agenti di Malcom (12 gol e 7 assist in Ligue 1 quest'anno). Un'operazione non semplice, perché il calciatore classe 1997 è valutato 40 milioni di euro dai francesi.



Il brasiliano, qualora dovesse andare in porto il trasferimento in nerazzurro, a Milano potrebbe trovare Rafinha. Il trequartista del Barcellona, infatti, potrebbe tornare subito a Milano. Il Barça, infatti, sta valutando di concedere all'Inter un altro prestito, che sarebbe gradito al calciatore (in attesa del riscatto definitivo) soprattutto perché in nerazzurro ha ritrovato quella continuità che aveva perso a causa di qualche infortunio di troppo.



Sembra invece definitivamente tramontata l'ipotesi di rivedere Cancelo a San Siro. Il portoghese, protagonista di una buona stagione da laterale destro di difesa, è a un passo dalla Premier League. Rientrato al Valencia dopo il mancato riscatto da parte dell'Inter, è vicinissimo al Wolverhampton, club neopromosso in Premier League, che ha messo sul piatto 40 milioni di euro.