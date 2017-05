L'Inter insiste: 15 milioni per convincere Conte o Simeone

8 maggio 2017

La crisi Inter è sempre più profonda e il destino di Pioli è segnato. Così, in vista del rilancio nella prossima stagione, Suning sta provando a fare di tutto per regalare ai nerazzurri un top allenatore. Dalla Cina sarebbero pronti a offrire un ingaggio da 15 milioni di euro a stagione per convincere Antonio Conte o Diego Simeone a trasferirsi a Milano. In caso di rifiuto, è spuntato anche il nome di Roberto Mancini per un clamoroso ritorno.

Insomma, nonostante il "no" di Simeone e i continui rinvii, conditi da frasi più o meno sibilline, di Conte, la proprietà interista non si arrende. Ormai alla Pinetina si sono tutti convinti che serve una guida forte sotto i punti di vista per rilanciare l'Inter e in questo momento solo due nomi fanno al caso della Beneamata. La strada individuata per strappare l'agoniato "sì" è quella dell'ingaggio, tanto da arrivare a proporre una cifra "monstre", seppur comprensiva di bonus e premi, come precisa il Corsport. Poi si parlerà anche di giocatori, perché i soldi da soli non basteranno. Strappare i due condottieri a Chelsea e Atletico Madrid, però, non sarà facile e per questo è pronto un lungo elenco di sostituti. Si va da Spalletti, sempre più lontano da Roma e dalla Roma, a Jardim, Paulo Sousa, Prandelli e Di Francesco, per arrivare a Roberto Mancini, indicato dal Giornale come possibile prima alternativa a Conte e Simeone.