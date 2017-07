L'Inter è sempre Schick, ma sale Kalinic

26 luglio 2017

E' quello di Patrick Schick il primo nome sulla lista di Walter Sabatini per potenziare l'attacco dell'Inter. Si aspetteranno le nuove visite mediche sull'infiammazione cardiaca, che verranno effettuate tra il 5 e il 6 agosto. Poi verrà sferrato l'attacco. 30 milioni alla Samp in tre rate, l'accordo con il presidente Ferrero. Sullo sfondo spunta invece Nikola Kalinic, la titubanza del Milan ha portato i nerazzurri a fare un sondaggio per portarlo ad Appiano Gentile come vice Icardi.