L'Inter blocca Spalletti: pronto un triennale

23 maggio 2017

Tutto su Spalletti, dunque. Troppo complicata la strada che porta a Conte, la prima scelta di Suning. Nessuna risposta, per ora, alla super offerta di 15 milioni per quattro anni e un maxi tesoretto per la campagna acquisti da parte del tecnico fresco trionfatore in Premier League con il Chelsea, con cui ha un contratto fino al 2019. Troppo tempo da aspettare, visto che Conte si vedrà con il suo patron Roman Abramovich non prima di sabato, quando i Blues affronteranno l'Arsenal nella finale di Fa Cup. Solo un colpo di scena a sorpresa proveniente da Londra potrà dunque cambiare i piani della dirigenza dell'Inter, pronta ad affidare la squadra a Spalletti, in scadenza di contratto con la Roma. Il suo profilo ha convinto Suning: è lui l'uomo giusto per la rifondazione. Da lunedì ogni giorno sarà buono per l'annuncio: in ogni caso - a meno appunto di clamorose novità dall'Inghilterra - la fima arriverà entro la prima settimana di giugno.