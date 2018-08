L'Inter attende l'incontro Modric-Florentino, intanto Perisic apre... al Bayern

06/08/2018

In una mano orologio e calendario, nell'altra il telefono. Giorni di calciomercato più strani del solito, questi. Il tempo si dilata e si stringe, a seconda dei campionati. C'è chi ha fretta, tremenda, di piazzare dei colpi e c'è chi aspetta che i tempi siano maturi per piazzare l'affondo finale. Inter-Modric è un affare ancora possibile, benché impensabile. Perisic via da Milano è un'ipotesi, aperta più che altro dalle parole del croato.



Partiamo dalle certezze: giovedì 9 agosto alle 23:59 si chiude il calciomercato per i club di Premier League. Se il Manchester United volesse andare all'assalto di Perisic, quindi, dovrebbe farlo in questi tre giorni. Difficile, no? Eppure José Mourinho scalpita, invoca rinforzi in ogni settore, vorrebbe Alderweireld del Tottenham ma non solo. In mezzo balla la situazione di Pogba, ma si tratta di una trattativa così complessa che vien da pensare che difficilmente lo United imbastirà la cessione del centrocampista senza avere un rinforzo adeguato. E sistemare tutte queste caselle in tre giorni non è semplice, anche se il calciomercato ci ha abituato a tutto.



In Italia per il mercato c'è più tempo, si chiude venerdì 17 agosto alle 20. Ed è per questo che l'Inter aspetta. E chi attende è anche il Real Madrid, pronto ad accogliere il ritorno di Luka Modric dalle vacanze post-Mondiali. Doveva arrivare domenica, probabilmente sbarcherà a Madrid oggi, di sicuro sarà ufficialmente in gruppo da mercoledì. Ecco: mercoledì 8 agosto è il giorno X, quello in cui ci sarà il faccia a faccia tra il 10 croato e un imbufalito Florentino Perez. In Spagna si moltiplicano i tentativi di ancorare Modric alla Casa Blanca: ci hanno provato prima Perez in persona, parlando dei 750 milioni, poi Lopetegui, infine i compagni di squadra con dichiarazioni più o meno di circostanza.



La realtà è che gli agenti del centrocampista e soprattutto Predrag Mijatovic spingono affinché si materializzi il passaggio all'Inter. I nerazzurri sanno che nel caso in cui Modric riuscirre a convincere Florentino che il suo desiderio espresso è quello di lasciare Madrid per Milano, poi ci si riuscirebbe ad accordare per il trasferimento. Ballano cifre importanti: quadriennali da quasi 10 milioni netti a stagione, cartellino da trattare con il Real (prestito oneroso alto, da 15 milioni, con riscatto che dovrebbe necessariamente portare l'affare a 40-50 milioni complessivi).



C'è una novità: l'Inter giocherebbe anche la carta Cina. Suning infatti sarebbe pronto a utilizzare Modric come volto per il mercato cinese e garantirebbe al croato anche un'avventura calcistica allo Jiangsu al termine dell'esperienza all'Inter. Suggestioni, per il momento, ma l'Inter aspetta. E in Spagna, dovesse partire Modric, avrebbero anche il tempo di andare a caccia di rinforzi, dato che il mercato della Liga è aperto fino al 31 agosto. I nomi sono grossi e importanti: Pjanic, Milinkovic-Savic o Verratti.



Come anche in Germania, d'altronde. Cosa c'entra la Bundesliga? C'entra, eccome. Basta andare a rileggere le dichiarazioni di Perisic ad un quotidiano croato: "Stimo molto Niko Kovac, ci siamo parlati. Se mi dovesse volere, sa dove trovarmi". Un'apertura mica da poco ad un possibile passaggio al Bayern Monaco. Insomma: tra un Perisic inquieto, "sto bene all'inter, mi trasferirei solo per andare in un grandissimo club ma prima nel caso ci fosse interesse bisognerebbe parlare con la società" e un Modric che agita Madrid, l'Inter aspetta.



Il timore di molti tifosi è che l'attendismo non porti agli obiettivi prefissati, ma l'attesa per l'incontro Modric-Florentino è necessaria. Dopo di che si potrà capire che ne sarà di questo mercato: se il Real lo lascerà partire, allora occhio alle contromosse dei blancos sul mercato. Altrimenti l'Inter guarderà altrove (Leo Paredes?). Cercando sempre di capire cosa vorrà fare Ivan Perisic.