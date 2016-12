L'agente di Gabigol: "Potrebbe andare in prestito sull'esempio di Adriano"

21 dicembre 2016

"A gennaio, quando sarò in Italia, chiederò al ds Piero Ausilio qual è il progetto di Pioli per lui, se gli daranno qualche chance o lo mandano via in prestito". Ribeiro spiega quale sarebbe il piano, ovvero ideare per Gabigol un trattamento come fu quello per Adriano: dopo i primi mesi in nerazzurro fu mandato in prestito alla Fiorentina. Nell'estate 2002 il passaggio al Parma, sempre sotto la supervisione dell'Inter, che lo riportò a San Siro nel gennaio del 2004.



"Quando ho parlato con Piero Ausilio - ha ricordato Ribeiro - gli ho chiesto se l'allenatore sapesse dove e come fare giocare Gabriel o se avesse già in mente di non farlo giocare perché non lo riteneva pronto. Lui mi ha risposto che avrebbe giocato, ma è già passato metà campionato e ancora non ha giocato".



Sulle ipotesi Las Palmas o il ritorno in Brasile per Gabigol, l'agente chiarisce: "Prima deve chiarire la sua posizione nell'Inter. Ma al Las Palmas dovrebbe affrontare un altro processo d'adattamento. Adriano è andato al Parma ed è tornato Imperatore". In Brasile Flamengo, Palmeiras, Santos e Atletico Mineiro farebbero carte false per averlo. "Non voglio fare nomi, ma me l'hanno chiesto quattro grandi club brasiliani. È stato pagato 30 milioni e oggi ha un ingaggio europeo, è difficile che un club brasiliano se lo possa permettere", ha precisato Ribeiro.