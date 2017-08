Keita: il Milan offre 30 milioni, la Juve resta in pole

1 agosto 2017

Tutti vogliono Balde Keita . L'attaccante della Lazio è uno dei pezzi più ambiti del mercato italiano e le big della Serie A stanno cercando di accaparrarselo. Sul giocatore ci sono Juve, Inter e Milan . I rossoneri hanno messo sul piatto l'offerta più alta per Lotito: 30 mln . E anche i nerazzurri fanno sul serio. Ma, forte dell'accordo col giocatore, Marotta resta in pole per il senegalese. La svolta potrebbe arrivare dopo la Supercoppa italiana.

Si profila dunque una corsa a tre per Keita, col Napoli sullo sfondo. Trattare con Lotito non è mai semplice, si sa, ma l'impressione è che stavolta sia il giocatore ad avere il coltello dalla parte del manico. Inter e Milan continuano a mostrare grande interesse per l'attaccante, ma la concorrenza della Juve resta complicata da battere. Soprattutto perché il calciatore sembra intenzionato a vestire bianconero. Per Keita i nerazzurri hanno avanzato una proposta concreta e i rossoneri hanno rilanciato, mettendo sul piatto ben 30 milioni di euro. Una cifra importante, che Lotito però forse dovrà rifiutare. L'attaccante, infatti, vuole solo la Juve e col passare dei giorni l'affare sembra incanalarsi sempre più i direzione Torino. La svolta definitiva potrebbe arrivare dopo il 13 agosto. La prima offerta della Juve (15 milioni) è stata respinta al mittente, ma dopo la Supercoppa italiana la situazione potrebbe sbloccarsi, con le parti disposte a venirsi incontro. A quel punto, infatti, Lotito dovrà scegliere se massimizzare le entrate con la cessione della punta, assecondando la sua volontà, oppure decidere di portare Keita a scadenza e perderlo a parametro zero.