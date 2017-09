Karamoh, che carica: "Spero di vincere lo scudetto"

1 settembre 2017

Idee chiare e già una carica invidiabile. Yann Karamoh, acquisto dell'ultima ora di casa Inter, si presenta alla tv tematica del club e lancia la sua sfida: "Spero di poter contribuire a realizzare gli obiettivi del club - dice -. È una grande opportunità per me, arrivo in una squadra di campioni che ho avuto l'occasione di seguire in questa estate in cui hanno ottenuto grandi risultati. Speriamo di vincere lo scudetto quest'anno. A chi mi ispiro? A Neymar".