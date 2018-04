Juventus, è già sfida all'Inter: soffiati Matheus e Bonazzoli

27 febbraio 2016

Juventus e Inter si sfideranno a San Siro , ma aspettando il campo è già duello sul mercato. I bianconeri continuano ad acquistare i migliori talenti in giro per il mondo e dal Brasile confermano l'arrivo di Matheus Pereira , classe 1998 del Corinthians , che piaceva tanto ai nerazzurri. Si parla di un'offerta da 2 milioni di euro al club. Sempre la Juventus ha messo nel mirino anche Bonazzoli , cresciuto nel settore giovanile dell'Inter.

Da tempo ormai la Juventus ha in mano il sì del talento brasiliano. Il Corinthians ne chiede 3 e l'intesa si può trovare. Così come per Bonazzoli, che ora gioca in serie B, alla Virtus Lanciano. La Sampdoria è la proprietaria del cartellino e lo ha girato in prestito al club abruzzese. Il giovane attaccante classe 1997 si era trasferito in estate al club blucerchiato.