Jovetic-Siviglia, è fatta: il montenegrino nella sede dell'Inter

9 gennaio 2017

E' ormai fatta per il passaggio di Stevan Jovetic al Siviglia . Il montenegrino, che nei giorni scorsi si era sfogato per la sua situazione all'Inter ("Non ho mai avuto chance"), si trova nella sede del club nerazzurro insieme al suo agente, Fali Ramadani, per definire gli ultimi dettagli prima del suo trasferimento in Spagna. Dopo un anno e mezzo si chiude così l'avventura dell'attaccante a Milano.

In mattinata il ds del Siviglia, Monchi, aveva confermato la trattativa per Jovetic, rivelando però alcuni intoppi: "Ha un problema con il suo club attuale - le parole di Monchi -. L'Inter chiede un'operazione che non possiamo soddisfare. Vogliamo arrivare a un accordo e stiamo lavorando per questo. Siamo ottimisti perché contiamo sulla volontà del giocatore, ma non è semplice". L'affare si è invece sbloccato nelle ultimissime ore e il montenegrino è ormai pronto per volare a Siviglia, dove dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito oneroso con riscatto.