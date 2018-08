Joao Mario, niente Turchia: preferisce restare all'Inter

23/08/2018

Il caso Joao Mario continua a tenere banco in casa Inter. A otto giorni dalla fine di tutti i mercati internazionali, sembra difficile che i nerazzurri riescano a trovare una sistemazione per il centrocampista facendo quadrare anche i conti. Ad Appiano sarebbero arrivate ben tre offerte dalla Turchia, ma il portoghese non è convinto della destinazione e ha rifiutato tutte le proposte, preferendo restare a Milano per convincere Spalletti.