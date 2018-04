Inter: Yaya Touré può arrivare a giugno

11 gennaio 2016

Touré, in scadenza di contratto nel 2017, nei mesi scorsi è stato più volte tentato da Mancini, che voleva affidargli le chiavi del centrocampo nerazzurro. La conferma al City di Pellegrini aveva indotto il giocatore a rimanere a Manchester, ma il probabile arrivo di Guardiola - a partire dalla prossima stagione - cambierebbe ogni carta in tavola.



Il rapporto tra i due, infatti, è pessimo, visto che fu proprio Pep a scaricarlo nel 2010, quando erano insieme al Barcellona. Le parole Dimitri Selcuk, agente di Yaya, in questo senso confermano le frizioni tutt'ora esistenti: "Pep è un grande allenatore, ma ha vinto titoli con il Barcellona e il Bayern Monaco - ha detto ieri il procuratore al Sunday Mirror -. Se devo essere sincero, anche mio nonno avrebbe vinto titoli con il Barcellona e il Bayern perché sono grandi club con grandi giocatori. Vorrei vedere Guardiola con la formazione di una squadra di metà classifica e vedere come li fa diventare campioni".



Dunque l'ivoriano, con ogni probabilità, lascerebbe Manchester all'istante nel caso in cui arrivasse l'attuale tecnico del Bayern. E Mancini è pronto ad approfittarne per avere di nuovo con sé il suo pupillo, anche perché Kondogbia non ha ancora convinto e per un ulteriore salto di qualità serviranno necessariamente nuovi rinforzi.