Inter-Vrsaljko, c'è l'intesa: ma l'Atletico non molla

17/07/2018

L'Inter ha scelto Sime Vrsaljko , Sime Vrsaljko ha scelto l'Inter. Il terzino destro che i nerazzurri stanno cercando l'hanno trovato a Madrid sponda Atletico. La trattativa sarebbe già a buon punto, tanto che entrambe le parti (Beneamata e giocatore) sarebbero pronte a chiudere anche a breve. Da convincere, però, ci sono i "colchoneros" e per questo Ausilio sa che ci vorrà del tempo per trovare la giusta soluzione. Anche perché il palcoscenico dei Mondiali ha rilanciato le quotazioni dell'esterno croato, permettendo al club spagnolo di poter fare muro. L'Inter, però, sa che anche il tempo è dalla sua parte e non solo Vrsaljko.

Adesso bisognerà sedersi al tavolo con l'Atletico per trovare un accordo. Che c'è sul valore del cartellino, fissato a 25 milioni di euro, ma non sulla formula. Da Madrid chiedono la cessione a titolo definitivo o il prestito con obbligo di riscatto, mentre da Milano rispondono con un prestito oneroso da 6 milioni di euro più opzione per il riscatto. Sarà un tira e molla che durerà sino almeno ai primi di agosto. Di sicuro l'Inter ha individuato in Vrsaljko il profilo giusto per la fascia, visto che i nomi di Zappacosta e Darmian non convincono del tutto Spalletti.