Inter, via libera per Dalbert: domani a Milano, martedì visite e firma

6 agosto 2017

Inter, finalmente ci siamo: è fatta per il 'sospiratissimo' Dalbert. Dal Nizza sono infatti arrivati i documenti controfirmati. Domani il terzino brasiliano è atteso a Milano, martedì si sottoporrà alle visite mediche e poi metterà la firma sul contratto. Al club francese vanno 20 milioni più bonus. Ore decisive anche per Emre Mor (Borussia Dortmund) la cui trattativa è stata un autentico, e sorprendente, blitz. Poi, il ds Ausilio si impegnerà per riaprire il fronte Schick con la Sampdoria. Da Milano dovrebbe partire a breve Murillo: emissari del Valencia sono attesi in sede all'Inter, l'offerta di 12 milioni sarà valutata. Il capitolo -Kondogbia è un caso a parte, lui chiede di essere ceduto e si vedrà. Quello relativo a Jovetic un mezzo rebus: JoJo medita di restare, L'Equipe ha scritto che il Marsiglia lo vuole, per 15-20 milioni.

Capitolo-Dalbert. Ieri era stato convocato per St Etienne-Nizza, ma non è stato utilizzato. Un segnale che la trattativa si stava chiudendo. Nonostante le parole di 'depistaggio' del diesse: "Dalbert all'Inter? Lo dice la stampa italiana". Tutto fatto. E Spalletti lo aspetta.

Per Emre Mor, l'intesa Inter-giocatore è sancita. Quella col Borussia Dortumund dovrebbe essere così: prestito biennale con obbligo di riscatto, si parla di 15 milioni più vari bonus.

L'uscita di scena di Murillo verso il Valencia, vista dalla Spagna sulle colonne di Marca, prevede per domani l'arrivo a Milano di dirigenti del club iberico, per un'offerta di 12 milioni, 3 in meno dei 15 che chiede l'Inter.

Quanto a Jovetic, il problema è anche la volontà del giocatore che aveva dato chiari segnali di distensione con l'Inter, nel senso della sua volontà di restare nel gruppo di Spalletti. Non che il club sia contrario alla sua permanenza, ma il punto di partenza della nuova Inter non prevedeva Jovetic nella rosa a disposizione del tecnico. L'Equipe scrive di un offerta del Marsiglia, di 15-20 milioni di euro. Da capire quanto sia reale.

Infine Schick. Conteso da Juventus e Inter, con variazioni sul tema, e in attesa del via libera per tornare in campo, Schick sarà a Roma a metà settimana ed entro sabato avrà il verdetto sul suo stato di salute per riprendere a pieno ritmo l'attività. Da quanto filtra, l'Inter ha messo a punto un'offerta da 30 milioni che la Samp ha accettato, così come il giocatore per quel che riguarda il suo ingaggio. Si attendono conferme.