Inter, via al casting allenatore: Conte prima scelta poi Simeone e Spalletti

10 maggio 2017

Suning affida la squadra al tecnico della Primavera Stefano Vecchi per le ultime tre giornate della stagione e intanto lavora al futuro - come dichiarato nel comunicato che annunciava il sollevamento di Pioli dal suo incarico. Conte è il sogno del proprietario dell'Inter, la prima scelta. Con l'ex ct azzurro ci sono stati già diversi contatti, una promessa di ingaggio in doppia cifra - 15 milioni di euro a stagione - di un mercato all'altezza e libertà di manovra. La presenza di Sabatini e il possibile ritorno in nerazzurro di Lele Oriali, con cui ha legato in azzurro, potrebbero facilitare la trattativa per il suo arrivo in nerazzurro. Nelle ultime settimane, Conte ha sempre detto di pensare al presente e quindi al Chelsea. Ma già dopo venerdì, quando potrebbe vincere la Premier con i Blues, sarà il momento di tirare le somme e fare le giuste valutazioni. In Inghilterra non hanno dubbi: Abramovich riuscirà a convincerlo a restare per continuare un ciclo. I nomi in corsa sono poi quelli di Diego Simeone, che negli ultimi tempi è stato accostato anche al Psg al posto di Emery, e di Luciano Spalletti, che a fine stagione lascerà la Roma.