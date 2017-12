Inter, vertice di mercato ad Appiano: priorità Pastore

28 dicembre 2017

Le tre sconfitte consecutive hanno lasciato il segno in casa Inter . Per i nerazzurri urge un cambio di rotta e la scossa potrebbe arrivare dal mercato. Così ad Appiano si sono presentati Sabatini, Ausilio e Gardini per fare il punto della situazione con Spalletti e decidere le mosse per gennaio. Gli obiettivi sono P astore e Deulofeu , ma per comprare prima occorrerà cedere un paio di pedine ormai fuori dal progetto come Joao Mario e Brozovic .

L'impressione è che ad Appiano Gentile sia giunta la resa dei conti. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, la dirigenza si è presentata al gran completo al centro di allenamento per seguire da vicino i calciatori e incontrare Spalletti. Un summit di mercato evidentemente. Anche perché Sabatini raramente è stato avvistato da queste parti e forse è arrivato il momento di chiarire una volta per tutte le intenzioni del club nella finestra di gennaio.



L'unica cosa certa, per ora, è che per comprare l'Inter dovrà prima cedere giocatori o piazzare dei colpi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come già annunciato diverse volte, si tratterà dunque di un mercato autofinanziato. E allora ecco spuntare i nomi dei giocatori con le valigie pronte. Dopo la pessima prova nel derby, Joao Mario è sicuramente tra i calciatori in uscita. Discorso simile per Brozovic, che non ha convinto Spalletti e potrebbe essere ceduto al miglior offerente.



Due nomi importanti, che potrebbero riempire le casse nerazzurre per arrivare a Deulofeu e Pastore. Sullo spagnolo, che piace molto a Sabatini, i nerazzurri si sono attivati da tempo e sono stati avviati già dei contatti col Barcellona. Spalletti però sembra più interessato al fantasista argentino, che ha già espresso chiaramente il suo gradimento per un eventuale approdo a Milano. In questa direzione, stando a Fcinternews.it, a gennaio i nerazzurri incontreranno una rappresentanza del Psg per chiarire i margini di trattativa sul Flaco. E molto potrebbe pesare proprio la volontà del giocatore. L'Inter pianifica il futuro ad Appiano. In entrata e in uscita.