Inter-Vecino, ci siamo: la Fiorentina autorizza le visite mediche

31 luglio 2017

E' ormai fatta per il trasferimento di Matias Vecino all'Inter, che ha deciso di pagare alla Fiorentina i 24 milioni di euro della clausola rescissoria. Il club viola, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver autorizzato il centrocampista "ad effettuare le visite mediche propedeutiche alla definizione dell'accordo". Per l'uruguaiano è pronto un contratto di 4 anni, a 3 milioni di euro a stagione.