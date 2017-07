Inter-Vecino, ci siamo: l'uruguagio a Milano per le visite mediche

31 luglio 2017

E' fatta per il trasferimento di Matias Vecino all' Inter , che ha deciso di pagare alla Fiorentina i 24 milioni di euro della clausola rescissoria. Il club viola, attraverso il proprio sito, ha comunicato di aver autorizzato il centrocampista "ad effettuare le visite mediche propedeutiche alla definizione dell'accordo". Per l'uruguaiano un contratto di 4 anni, a 3 milioni a stagione. Vecino è arrivato in serata a Milano, domani le visite mediche.

Nuovo rinforzo in arrivo, dunque, per Spalletti, che dopo Borja Valero avrà così a disposizione un altro centrocampista proveniente dalla Fiorentina. Per l'ufficialità dell'affare, ormai, è solo questione di tempo: "ACF Fiorentina - si legge sul sito della Viola - comunica che la Società FC Internazionale ha manifestato l'intenzione di acquisire i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Vecino avvalendosi della clausola rescissoria. Il Club viola autorizza, pertanto, il giocatore ad effettuare le visite mediche propedeutiche alla definizione dell'accordo".



E in serata, all'arrivo a Milano, anche la primissima dichiarazione da interista dell'uruguagio: "Contento di essere qui? Ovviamente sì". Per la maglia scelto invece il numero 6.