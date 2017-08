Inter, ufficiale: Vecino ha firmato fino al 2021

2 agosto 2017

DALBERT SALUTA IL NIZZA, ARRIVA ANCHE KARAMOH

Per Dalbert questa potrebbe essere l'ultima giornata del brasiliano con la maglia del Nizza. La formazione della Costa Azzurra è impegnata questa sera nel ritorno del preliminare di Champions League con l'Ajax. Il terzino è convocato, come anche Eysseric, altro giocatore in partenza. Dopo il match entrambi faranno rotta verso l'Italia: Dalbert farà rotta verso Milano, Eysseric verso Firenze. Per il terzino l'accordo col Nizza è sulla base di 20 milioni più una percentuale sulla rivendita.



Intanto i nerazzurri stringono per Karamoh del Caen. Come ha spiegato Osca Damiani (che sta fungendo da intermediario) a Tuttosport, "l'esterno d'attacco ha avuto decine di richieste, l'ultima del Saint-Etienne, ma lui ha scelto l'Inter per rimanerci". L'Inter conta di chiudere per una cifra attorno ai 6 milioni più bonus, ma i francesi chiedono di più.