Inter, ufficiale Karamoh: ha firmato per 5 anni

31 agosto 2017

Yann Karamoh è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Poco prima delle 19, è stato depositato in Lega il contratto che lo lega al club nerazzurro per 5 anni. Arriva dal Caen, la formula è dfel prestito biennale, con riscatto fissato a 6 milioni. Questa mattina l'esterno d'attacco è arrivato a Milano: visite all'Humanitas di Rozzano, poi i test fisici al Coni. Tutto regolare, con il giocatore che è arrivato nella sede dell'Inter per mettere la firma sul nuovo contratto con l'Inter. Firma che è arrivata poco dopo le 16,15.