Inter, ufficiale Jovetic al Siviglia in prestito

10 gennaio 2017

Jovetic al Siviglia, è ufficiale. Lo ha comunicato l 'Inter attraverso il suo sito. Prima era stato lo stesso giocatore ad autoannunciare il viaggio in Spagna per le visite mediche su Instagram con un post (Sevilla"). Il montenegrino passa al club andaluso in prestito con diritto di riscatto, fissato a 14 milioni. Si chiude un rapporto durato un anno e mezzo durante il quale il giocatore non è riuscito a esprimere le sue potenzialità.

JOVETIC: "QUI PER LA CHAMPIONS E PER VINCERE LA LIGA"

"Ho accettato di venire al Siviglia perché è un grande club, sta giocando la Champions, ha una buona squadra e un grande allenatore (Sampaoli ndr) e sta lottando per i posti alti nella Liga - ha detto in conferenza stampa Jovetic, che vestirà la maglia numero 16 - nella conferenza stampa di presentazione - Nasri mi ha detto che questo è un grande club, con un ambiente molto familiare. E' una squadra che gioca un calcio bello da vedere, uno dei motivi per cui ho accettato di venire qui. Voglio fare il meglio per questa squadra e fare più gol possibili. Sono in buone condizioni, domani parlerò con l'allenatore e decideremo cosa fare".