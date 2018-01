Inter, ufficiale: Gabigol torna al Santos

25 gennaio 2018

"Menino da Vila, Santista e Cruel". Tornerà a rimbombare a Vila Belmiro il coro che per anni ha fatto da colonna sonora ai gol di Gabriel Barbosa con la maglia del Santos, reti che gli avevano fatto guadagnare il soprannome di Gabigol. I tifosi del Santos sono impazziti per il ritorno a San Paolo del centravanti, il ragazzo di Vila Belmiro che ha fatto innamorare tutti in Brasile. Sui social network il Santos ha annunciato il suo ritorno con un video, nel quale, in casa, gli viene porta la maglietta numero 10 del club paulista, ma Gabigol si toglie un'altra maglietta svelando la divisa del Santos: "Non me la sono mai tolta". Dichiarazioni d'amore e sorrisi che a Milano non si sono mai viste: "Sono sempre stato con voi. Si riparte, ricominciamo a scrivere nuovi capitoli di questa nostra storia", le prime parole dell'attaccante classe '96. "Sogniamo, giochiamo, vinciamo insieme di nuovo. È ora di tornare a Vila Belmiro per sentire il coro 'Menino da Vila, Santista e Cruel'".



LE CIFRE DELL'ACCORDO

Il Santos ha trovato l'accordo con l'Inter per il prestito oneroso attorno a 1,5 milioni, una cifra che comprende sia il costo del prestito che una parte dell'ingaggio di Gabigol. In realtà lo stipendio di Gabigol è molto elevato, 3 milioni netti a stagione. Quindi l'Inter contribuirà all'ingaggio del brasiliano, che fu pagato 30 milioni di euro oltre ad una maxi commissione da 4 milioni.



347' IN CAMPO DALL'ESTATE 2016

Prima di annunciare il suo ritorno al Santos, Gabigol ha voluto salutare il Benfica, club nel quale si era trasferito, sempre in prestito, dalla scorsa estate: "Grazie Benfica, ho imparato ad ammirare questo club. Grazie per l'opportunità che mi avete dato, grazie ai compagni e ai nuovi amici". In Portogallo l'attaccante ha racimolato solo cinque presenze, per un totale di soli 164 minuti in campo e un gol, in Coppa di Portogallo. Un altro flop, insomma, dopo l'esperienza all'Inter: in nerazzurro 10 presenze complessive, un gol e soli 183' in campo. In totale, dall'estate 2016, cioè dal suo sbarco in Europa, ha disputato 347' di calcio giocato, segnando due gol.



17 MESI IN EUROPA: "ORA SONO FELICE DI TORNARE"

Non è andata bene l'avventura di Gabigol in Europa, ai margini sia dell'Inter che del Benfica. "È passato tutto così in fretta. In questo periodo ho imparato molte cose. Sono felice di tornare a vestire questa maglia. Il mio amore per il Santos è e sarà eterno. Sono santista fin da bambino. La mia famiglia sapeva quanto volessi tornare a casa. Ritorno come una persona differente, sono più maturo e ho più esperienza", ha detto Gabigol. "Ho la stessa ambizione di sempre, segnare e vincere con il Santos". Vestirà la maglia numero 10. "Sono ansioso e felice di tornare a giocare, soprattutto la Libertadores. Voglio sentire i cori che questo pubblico era solito dedicare a Robinho e Neymar".



Gabigol è entrato a far parte del Santos a 11 anni, per poi debuttare in prima squadra nel 2013, a 17 anni non ancora compiuti nella sfida contro il Flamengo, a Brasilia, l'ultimo match con la maglia del Santos di Neymar. Doveva essere quasi un passaggio di consegne. Nel Santos ha disputato 157 partite con 57 gol.