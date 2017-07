Inter, ufficiale: arrivia Skriniar dalla Sampdoria

7 luglio 2017

Era già tutto fatto, ora c'è l'ufficialità: Milan Skriniar, classe '95, è un nuovo giocatore dell'Inter . Si tratta del primo, vero, rinforzo per la prima squadra di Spalletti, che in questo mercato ha accolto Padelli (sarà la riserva di Handanovic) e tanti giovani. Il difensore slovacco ha firmato un contratto di 5 anni coi nerazzurri , che hanno versato alla Samp 18-20 milioni oltre ad aver ceduto ai blucerchiati Caprari .

Classe 1995, il giocatore ha fatto il suo esordio in Serie A al 'Ferraris' nella sfida vinta 2-1 dai blucerchiati contro la Lazio. Nell'ultimo campionato lo slovacco è stato il più giovane difensore a collezionare almeno 35 presenze. "Benvenuto, Milan: in bocca al lupo per l'avventura in nerazzurro!", così lo saluta l'Inter. Nei prossimi giorni raggiungerà i nuovi compagni di squadra nel ritiro di Riscone di Brunico.