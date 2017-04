Inter, tutto su Conte o Simeone. Mercato pesante, con tante cessioni

18 aprile 2017

E allora ecco che è rispuntato il famoso budget messo a disposizione da Suning per dare la caccia a uno tra il Cholo Simeone e Antonio Conte. 50 milioni di euro, una strada dorata da 10 milioni a stagione e un maxi contratto di 5 anni per mettere la squadra nerazzurra nelle mani di un condottiero. Con Conte c'era stato un abboccamento nello scorso autunno, con Simeone si tratta solo di capire quale sarà la decisione dell'argentino al termine della stagione. Vederli lontani da Chelsea e Atletico, al momento, non è affar semplice, ma il progetto di Suning è importante.



Ci sono anche i nomi alternativi, ovvero tutti quelli che ruotano attorno ai no dei due capo-popolo che Zhang Jindong vorrebbe alla guida dell'Inter. Si tratta, innanzitutto, di Luciano Spalletti, in rotta con l'ambiente giallorosso e apprezzato sia per la sua preparazione tattica che per la sua esperienza. Dietro al tecnico toscano ci sono Pochettino, legato però al Tottenham da un lungo contratto, e Emery.



BUDGET IMPORTANTE E PRONTE LE CESSIONI

Il tutto si mischia con le strategie di mercato. Innanzitutto il budget, stimato in 150 milioni, che non basterebbe certo a coprire tutti i sogni di mercato nerazzurri. Fabinho è il nome, non tanto nuovo, spuntato sui giornali, al quale si aggiungono i volti noti di De Vrij, Manolas, Rodriguez, Bernardeschi e chi più ne ha più ne metta. La sostanziale novità è che le ultime partite hanno fatto chiarezza in casa nerazzurra anche per quanto riguarda le partenze. Cessioni pesanti che serviranno ad alimentare ulteriormente il mercato. Il primo nome, quasi scontato, è quello di Marcelo Brozovic, in rotta totale con tutto l'ambiente dopo le non-prestazioni recenti e anche dopo quel selfie in piscina post-derby che ha infastidito la dirigenza. Soldi importanti, come quelli che potrebbero arrivare dall'addio a Perisic, perno fondamentale di questa Inter ma che potrebbe essere sacrificato. Con lui, in partenza, anche Banega (plusvalenza assicurata), Murillo (che ha molto mercato all'estero e potrà essere venduto bene) ma anche Eder e non solo. Infine verrà valutata la posizione di Gabigol. Insomma, ci si aspetta un'estate calda.