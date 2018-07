Inter, Tronchetti Provera e il colpo Suning: "Senza i paletti del FPF, perché non Messi? Io ci spero"

23/07/2018

Prima cosa: si tratta solo di una speranza (lecita per un tifoso dichiarato). Seconda cosa: l'augurio è proiettato in un futuro non prossimo (quando i vincoli del Fair Play Finanziario saranno venuti meno, tra un anno dunque). Detto questo, se a parlare è l'ad di Pirelli, sponsor storico dell'Inter, è chiaro che le parole pronunciate sono destinate a fare rumore. Non è però la prima volta che Marco Tronchetti Provera accosta il nome di Messi all'Inter ma oggi, dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo alla Juve, la suggestione è ancora più pesante: vi immaginate i due ancora nello stesso campionato, ancora su due sponde storicamente a atavicamente rivali?



"Cristiano Ronaldo fa bene al calcio italiano. CR7 in bianconero fa molto bene al calcio italiano: creerà maggiore attenzione, anche per le altre squadre ci sono potenziali maggiori introiti, le rivali si muoveranno per avere campioni. I dirigenti bianconeri sono stati molto bravi, hanno fatto un colpo in modo molto professionale" ha esordito Tronchetti Provera nel suo intervento alla trasmissione "La politica nel pallone" di Gr Parlamento. Premessa necessaria per introdurre e contestualizzare la folle sperenza poi subito espressa: "Mi auguro che Suning, appena il fair play finanziario lo permetterà, faccia il colpo. Messi? Come dire di no a Messi? Se ci fosse un'operazione del genere i tifosi sarebbero entusiasti".



Ma questo è un futuro, semmai ci sarà, ancora molto lontano. Quello più prossimo, invece, parla di un'Inter che pur senza colpi fantasmagorici si è comunque ben rinforzata: "Se si può pronunciare la parola scudetto? Si deve combattere per quello, per lo scudetto" ha aggiunto così Tronchetti Provera. "E anche in Champions si deve giocare per arrivare in finale. Con Cristiano Ronaldo la Juventus sembra irraggiungibile. Sembra però. Non è detto, il calcio è sorprendente a volte, l'importante è che i giocatori facciano la loro parte. Il morale conta moltissimo e il calcio non è solo il campione. La campagna acquisti è stata ottima, Nainggolan è un leader naturale, se avrà a Milano la capacità di giocare di continuo ai livelli cui è abituato possiamo davvero sperare in una grande Inter. Ha delle qualità straordinarie, potrebbe fare come Sneijder con Milito nell'anno del Triplete. Icardi-Real? Penso e spero che Icardi continui il suo percorso con l'Inter, lo dichiara in ogni circostanza, la società penso che lo terrà a bordo".