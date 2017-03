Inter, torna di moda Lamela

27 marzo 2017

Lo aveva chiesto Walter Mazzarri , ma non era stato accontentato dalla dirigenza dell'Inter ("Costava troppo"). Ora Stefano Pioli potrebbe averlo in regalo per la prossima stagione: stiamo parlando di Erik Lamela . L'attaccante argentino è in rotta con il Tottenham ed è una buona occasione sul mercato. La sua valutazione è scesa, anche per via dell'infortunio all'anca del lo tiene fermo da mesi, e il suo contratto è in scadenza nel 2018. Ausilio vuole rilanciarlo in nerazzurro, lui dopo l'esperienza con la Roma è pronto a ripartire dall'Italia.

Anno complicato per Lamela che oltre all'infortunio ha subito la perdita del cane al quale era molto legato. Il Coco non vede il campo dal 22 ottobre e il suo rientro non è previsto in tempi rapidi. L'argentino è anche volato più volte a Roma per curarsi dal fisioterapista di fiducia e per stare con gli amici. Altro segnale che ama l'Italia e accetterebbe subito il trasferimento in nerazzurro. Con gli Spurs sembra finito l'amore e il rinnovo del contratto in scadenza fra un anno e mezzo è in stand-by. Cosa positiva per l'Inter che potrebbe pagarlo intorno ai 10 milioni di euro, come scrive il Corriere dello Sport. I dubbi dei nerazzurri sono sulle condizioni fisiche del 25enne, ma la scommessa potrebbe essere vincente.