Inter, Thohir: "Se partono due o tre giocatori potremo fare buoni acquisti"

11 gennaio 2016

Il presidente dell'Inter Erick Thohir guarda al mercato di gennaio senza fare grossi proclami ma senza neppure escludere possibili, importanti colpi in entrata. Il tutto però, sia chiaro, subordinato alle uscite: la rosa - ha ribadito dall'Indonesia il numero uno nerazzurro - è infatti già numericamente abbondante visto il solo impegno in campionato: "Siamo già in tanti" ha infatti affermato Thohir. "Quale settore dovrei rinforzare? In attacco abbiamo già sei giocatori, se ne dovessi aggiungerne uno poi come giocheremmo?".



Però, attenzione: con qualche uscita mirata tutto potrà cambiare: "Può comunque succedere che effettueremo qualche buon acquisto in questa sessione - ha specificato - specie se poi ci saranno 2-3 giocatori che sceglieranno di andare via perché è chiaro che nessuno vuole fare la riserva. Ma comunque, c'è sempre il Fair Play Finanziario da rispettare".