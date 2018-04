Inter-Thauvin, adesso si può fare

10 maggio 2016

In casa Inter c'è un ritorno di fiamma per Florian Thauvin, l'esterno francese che gioca nel Marsiglia, ma è di proprietà del Newcastle. Già due anni fa in corso Vittorio Emanuele avevano provato a portarlo in Italia, ma il club inglese chiedeva 25 milioni di euro. Con la retrocessione a un passo, i Magpies adesso possono accettare un prestito con obbligo di riscatto. Thauvin è grande amico di Kondogbia, sbarcato ad Appiano nella scorsa estate.