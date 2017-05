Inter, Suning: di tutto per Conte

6 maggio 2017

Se è una questione di soldi il muro sta per saltare. Suning non molla Antonio Conte e sarebbe disposta a mettere sul piatto la bellezza di 12 milioni a stagione per il tecnico del Chelsea . Secondo il Daily Mirror, l'Inter avrebbe promesso all'ex ct azzurro un mercato di grande spessore e un ruolo da "manager" all'inglese nella gestione della squadra. Alzata, quindi, l'ultima offerta nerazzurra, rifiutata da Conte, di 9 milioni circa l'anno.

La strada che porta a Conte è però tutt'altro che in discesa tanto che i nerazzurri non hanno mai smesso di sondare altri terreni - ad esempio Spalletti - e lo stesso tecnico del Chelsea non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Quel che farà Conte tra qualche mese è un mistero anche perché l'allenatore dei Blues è al momento assolutamente concentrato sulla conquista della Premier e non vuole sentir parlare d'altro.



La questione sarà quindi rinviata di qualche settimana e in questo tempo non è escluso che l'Inter continui a valutare altre piste sempre nell'attesa di una risposta da parte di Conte. Certo è che l'offerta riportata dai quotidiani inglesi è decisamente allettante. Soldi a parte, Conte ha sempre amato un ruolo di primo piano sia sul campo che sul mercato ed è consapevole della potenza economica di Suning. Le parti, insomma, continueranno a parlarsi e non è fantascienza che si possa alla fine arrivare alla fumata bianca.