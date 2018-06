Inter, Spalletti: "Il mio progetto prevede Icardi. Ma c'è la clausola". E i tweet di Wanda...

31 maggio 2018

Il futuro di Icardi tra dichiarazioni, tweet, offerte vere o presunte, speranze e paure. I giorni caldi dell'Inter ruotano attorno al capitano: lo vuole la Juve? C'è il Chelsea? Meglio trattare coi bianconeri (con Higuain da inserire nell'affare) per evitare il pagamento della clausola? In molti si sono espressi, anche l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti. E ieri sera ha parlatonuovamente il tecnico interista. Da Perugia, ospite di un incontro sui Mondiali del 1978, Luciano Spalletti ha infatti detto la sua: "Sono un allenatore che tutte le sere ha un confronto con il direttore sportivo Piero Ausilio che mi racconta le cose come sono andate - ha detto - e ci sono delle cose che si fanno e che non dipendono da noi. Quando ci siamo lasciati abbiamo organizzato quello che fosse il probabile futuro nel quale c’è Mauro con la maglia numero 9. Nella prossima stagione farà molti più gol di quest’anno, per cui trovare un altro che faccia quello che ha fatto lui più molti altri non sarebbe facile. Ma se uno viene, ti paga ciò che deve pagare e il giocatore vuole andare, poi diventa superfluo quello che è il tuo pensiero".