Inter, Spalletti ha rinnovato fino al 2021

14/08/2018

"È UN PATTO DI DESIDERI COMUNI DEL MONDO INTERISTA"

Arriva dunque una firma attesa, quella sul prolungamento di contratto di Luciano Spalletti con l'Inter. Un segnale importante, prima dell'inizio della stagione, che è un ulteriore segnale di stabilità all'ambiente nerazzurro. Dopo il ritorno in Champions e una campagna acquisti ricca di colpi e in attesa di capire se arriverà anche Luka Modric, Spalletti abbraccia ancora più forte il progetto nerazzurro. E nelle sue parole fa capire che non ha mai avuto alcun tentennamento riguardo la sua scelta.



"Ringrazio la famiglia Zhang e la Società per avermi dato l'opportunità di siglare questo prolungamento - ha commentato il tecnico nerazzurro -. Ci tengo a sottolineare che questa firma è solo la parte burocratica di un qualcosa che comunque già c'era, perché non è mai stata in discussione la volontà di continuare a combattere insieme per il bene di questo importantissimo Club".



"È stato fin da subito un rapporto di stima e fiducia reciproca e il confronto quotidiano ha fatto emergere sempre di più la consapevolezza che sogniamo le stesse cose per questa maglia, per i nostri tifosi. Diciamo che oggi viene rafforzato il patto dei desideri comuni del mondo interista".