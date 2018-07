Inter, Spalletti e il mercato: "Mancano due pedine, lo dobbiamo ai tifosi"

30/07/2018

"I rinforzi ci sono ma ci sono delle difficoltà e delle cose da completare". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti manda un messaggio alla società, anche per rispondere all'entusiasmo dei tifosi. "Sappiamo tutti che mancano un paio di pedine - ha detto a Sportmediaset - Con questo esercito di sentimento alle spalle c'è da fare un campionato importante. E per farlo ci vuole un numero di calciatori giusti per poter sopperire a tutte le competizioni".