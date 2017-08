Inter, sfuma Emre Mor: "Trattativa fallita"

16 agosto 2017

Una trattativa che andava avanti da qualche settimana, un accordo che sembrava vicino. Il procuratore del turco era anche venuto a Milano per incontrare i dirigenti nerazzurri, lo stesso Mor non aveva partecipato alla seduta fotografica di inizio stagione del Borussia Dortmund. Ma erano sorte, da giorni, delle complicazioni. L'Inter stava lavorando ad un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma la trattativa non è andata a buon fine, verosimilmente per le commissioni troppo alte pretese dall'agente. Il ds dei gialloneri ha spiegato: "Già da domenica Emre Mor è tornato ad allenarsi con noi: è sempre un nostro calciatore. Pensavamo fosse tutto fatto infatti non aveva partecipato alle foto di gruppo".



E in effetti il turco si è presentato regolarmente al campo di allenamento, dopo che aveva avuto il permesso di non farlo in attesa del trasferimento in nerazzurro. Il clima in casa Borussia, in questi giorni, non è propriamente tranquillo, con la questione Dembélé che tiene banco. Ma la mancata cessione di Mor non è collegata all'eventuale partenza del francese.



Resta il fatto che l'Inter non chiude per uno degli obiettivi della sessione estiva di mercato. Spalletti aveva chiesto un esterno offensivo, capace di giocare anche a sinistra ma principalmente a destra, per dare un cambio a Candreva. Caratteristiche che erano state trovate in Karamoh, poi mollato, e infinte in Emre Mor, a lungo inseguito dalla Roma. Ecco, non è detto che dopo lo stop della trattativa con l'Inter non sia proprio la Roma a ributtarsi sul turco, visto che la trattativa per Mahrez è definitivamente tramontata.