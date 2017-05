Inter, senti Mourinho: "Tornare? Magari un giorno..."

5 maggio 2017

José Mourinho non dimentica l'Inter e continua a essere molto legato ai nerazzurri, tanto da non chiudere a un possibile ritorno. "Magari un giorno, ma ora no", ha detto lo Special One. Intanto si parla di Conte sulla panchina della Beneamata: "Non so chi possa essere il prossimo allenatore, ma chiunque sia, sarà anche il mio allenatore. Se arriverà Conte sarà lui quello migliore per l'Inter. Siamo uguali? No, lui ha i capelli neri, io bianchi".