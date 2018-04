Inter, senti il Siviglia: "Banega? C'è ancora una possibilità per il rinnovo"

29 febbraio 2016

Il k.o. con la Juve ha evidenziato, ancora una volta, le grosse lacune dell'Inter in mezzo al campo. Ecco perché i nerazzurri si stanno già muovendo sul mercato per assicurarsi qualche rinforzo in vista della prossima stagione. Il club di Thohir, come confermato ieri dal d.s. Ausilio, è sempre più vicino a Banega anche se il presidente del Siviglia prova a frenare: "Stiamo cercando di rinnovargli il contratto, abbiamo ancora una possibilità".