Inter-Sassuolo, riunione per Berardi. Squinzi: "Nessuna offerta"

4 maggio 2017

Se l'affare s'ha da fare, sarà sicuramente alla fine di una trattativa lunga. Gli estimatori di Berardi non mancano anche dall'estero e ora che la Juventus non vanta più il diritto d'acquisto sul giocatore, come confermato dallo stesso Squinzi a Tuttomercatoweb, attorno al talento calabrese è pronta a scatenarsi una vera e propria asta. Ed è questa l'intenzione del Sassuolo tra dichiarazioni in difesa e incontri più o meno segreti. Dal canto proprio l'Inter resta una delle prime società a essersi mossa concretamente per cercare di acquistare Berardi in estate, come dimostra la riunione tra il ds Piero Ausilio e l'ad del Sassuolo Carnevali per capire i margini della trattativa il cui ostacolo principale resta una valutazione del cartellino non inferiore ai 40-45 milioni.



In linea teorica, almeno. Il patron neroverde Squinzi, infatti, ha deciso di tenere una linea completamente diversa per non svalutare un giocatore che fa gola a molti: "Il prezzo deve partire dal fatto che il Sassuolo vorrebbe tenere Berardi e farne una bandiera - ha commentato -. Vedremo quello che succederà, ma stiamo parlando di un fuoriclasse e il nocciolo non è la nostra richiesta iniziale. Se decidesse di restare al Sassuolo ne saremmo solo felici, ma è presto per parlarne". Di offerte concrete del resto non ne sono arrivate: "Nessuno si è fatto avanti. Siamo fermi all'offerta della Juventus declinata da Berardi la scorsa stagione e i bianconeri ora non hanno più il diritto di acquisto".



L'Inter è pronta a tornare all'attacco, ma dovrà ponderare bene la prima mossa. Si è parlato anche di questo nella riunione tra Ausilio e Carnevali per cercare di trovare un incontro su cui imbastire la trattativa, magari anche allargandola ad altri giocatori. Al Sassuolo, per esempio, interessa Caprari, mentre Acerbi è un nome che piace per la difesa dell'Inter e potrebbe rientrare nella trattativa.