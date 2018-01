Inter: sale Ramires, idea Cristante. Cancelo resta e Deulofeu spinge mentre J. Mario se ne va. Brozovic in forse

2 gennaio 2018

Ci sono operazioni che si faranno (quella per di Ramires, di proprietà dello Jiangsu Suning, dovrebbe rientrare tra queste) e altre che invece no. Per Cancelo, infatti, non ci sono in cantiere viaggi di ritorno a Valencia, ad esempio. Certo, gli spagnoli ci hanno tentato ma il no dell'Inter è stato chiaro e netto: il portoghese è un punto fermo, mentre non lo sono più (ma questo lo si sa da tempo) Joao Mario e Brozovic. Le loro uscite sono la condizione sine qua non per investire nell'immediato (Pastore o Mkhitaryan dietro la prima punta, Deulofeu sulla fascia) e per puntallare l'avvenire, con gli occhi puntati su Cristante (all'Atalanta ma ancora di proprietà del Benfica che per il riscatto chiede 4 milioni) e Barella del Cagliari (operazione per l'anno prossimo).



Immediato, invece, l'arrivo di Bastoni dall'Atalanta: il centrale classe '99 verrà aggregato alla prima squadra ma certo non è quel difensore in più e già pronto che tant farebbe comodo a Spalletti: se De Vrji resta l'obiettivo primario per giugno, serve il colpo d'ingegno a gennaio: Miranda, Skriniar e Ranocchia hanno bisogno di un quarto compagno.



Tra i partenti, infine, Pinamonti e Karamoh. Entrambi hanno bisogno di giocare: per il primo ci sono Chievo e Crotone, per il francese il Bologna.