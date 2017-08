Inter, Sabatini: "Karamoh? C'è tutta la notte davanti..."

30 agosto 2017

Sono ore caldissime per quanto riguarda Yann Karamoh , l'obiettivo dell'Inter per rinforzare le corsie laterali in attacco. A un certo punto, nel corso della giornata, sembrava che l'affare fosse destinato a saltare. Poi, in serata, il nuovo avvicinamento. "Dobbiamo finire il lavoro - le parole di Walter Sabatini -. C'è tutta la notte davanti e l’ultima notte di mercato è una notte lunghissima". Conferme importanti anche da Oscar Damiani , l'agente del ragazzo: "La situazione si è ricomposta, non sono più pessimista. L'Inter le sta provando tutte, domani vedremo ma Karamoh vuole l'Inter e l'Inter vuole Karamoh".

Il coordinatore tecnico dei club di Suning fa il punto della situazione per quanto riguarda le operazioni dell'Inter, che oltre a Karamoh (in entrata) sta lavorando a diverse uscite: "Ansaldi sarebbe stato sul mercato, ma con l’infortunio di Cancelo la sua partenza è difficile, a meno che non ci sia una situazione importante per lui all’estero. Credo che la squadra oggi possa giocarsela, abbiamo lacune da colmare, ma nessuno ha mai detto che avremmo fatto tutto subito. Abbiamo un obiettivo immediato da raggiungere, ma l’obiettivo di qui a due tre anni sarà senz’altro diverso. Se non arrivano altri difensori, Ranocchia resta senz’ombra di dubbio. Gabigol è molto ricercato, vedremo".



Sabatini allontana possibili colpi a sopresa e annuncia probabili rinforzi a gennaio: "La mia fortuna è un po’ declinata da questo punto di vista, si ripristinerà a gennaio. Non sono deluso, la squadra è forte, solida, ben allenata, si stanno affermando concetti tattici e idee ben precise su ciò che vogliamo essere. Faremo le ultime cose stanotte, poi so bene che l’Inter non si aggiusta in due mesi, ma saremo pronti a gennaio a integrare la rosa. Sono ragazzi di ampia garanzia, stanno facendo molto bene. Spalletti ha una prerogativa che lo rende un tecnico speciale, si inorgoglisce e si affeziona e sa cogliere le qualità di ciascun giocatore: da questo punto di vista, è decisivo".