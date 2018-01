Inter, Rafinha a oltranza: manca l'accordo sul riscatto

16 gennaio 2018

Continua il blitz di Ausilio a Barcellona. Il primo incontro per Rafinha è stato sicuramente positivo, ma ancora non è stata trovata l'intesa definitiva. I blaugrana hanno dato l'ok per il prestito, ma il nodo è legato alla cifra del riscatto. I nerazzurri hanno proposto 25 milioni di euro. Troppo pochi per la dirigenza blaugrana. La trattativa procede ad oltranza e in casa nerazzurra si respira un cauto ottimismo.